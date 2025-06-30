Експерти ООН підтвердили, що теракт в Оленівці це ретельно спланований злочин Росії, – Лубінець

ООН підтвердила, що теракт у колонії в Оленівці, де загинули понад 50 українських військовополонених, був ретельно спланованим злочином країни-агресорки Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця. Про це він проінформував в понеділок, 30 червня.

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Теракт в Оленівці

Теракт стався в ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки.

Тоді загинуло понад 50 українських військовополонених, ще близько 130 зазнали поранення,

– зазначив Лубінець.

Одразу після вибуху Росія звинуватила в цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою HIMARS.

Лубінець нагадав, що МКЧХ та ООН одразу висловили готовність розслідувати теракт, проте через 5 місяців місія ООН зі встановлення фактів була розпущена через відсутність гарантій безпеки.

Омбудсман розповів, що неодноразово намагався зустрітися з учасниками Місії ООН, щоб передати матеріали, які є в Україні.

"Місія жодного разу не погодилася з ними ознайомитися. Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що теж отримав відмову", – розповів він.

Лише через рік ООН визнала, що це був не удар ракетою HIMARS. Разом із тим Організація Обʼєднаних Націй ніколи публічно не звинувачувала Росію в теракті, навіть попри наявні докази.

Однак нещодавно група експертів ООН окремо опублікувала змістовний матеріал з доказами – внутрішній аналіз ООН показав, що саме Росія спланувала і здійснила атаку. Нарешті речі названо своїми іменами!

– підкреслив Лубінець.

Він зауважив, що в доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які Росія використала для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуто планування, організацію та здійснення вбивства.

"Аналізується перебіг розслідувань з боку Росії, України та самої ООН, а також подані подальші рекомендації для України", – повідомив омбудсмен.

Він назвав цю доповідь важливим документом, який має стати потужним поштовхом для продовження розслідування.