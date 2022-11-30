Вибух у посольстві України в Іспанії розслідують як теракт, – ЗМІ

Вибух, що стався 30 листопада у посольстві України в Мадриді, кваліфікують як терористичний злочин. За наявними даними, в посилці для глави посольства були піротехнічні елементи.

Про це розповідають джерела іспанського агентства Europa Press.

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Обставини вибуху в українському посольстві: це був теракт

Національна судова колегія Іспанії прийняла рішення розслідувати випадок в українському посольстві як теракт. Суддя Хосе Луїс Калама ухвалив відповідне рішення після того, як отримав звіт поліції про обставини вибуху.

Правоохоронці Мадрида встановили, що у пакунку, який надіслали начальнику посольства України в Іспанії Сергію Погорельцеву, була вибухівка.

Наразі розслідування триває. Детальніше про те, що сталося, можна буде дізнатися згодом.

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Що відомо про теракт в українському посольстві

Удень 30 листопада у посольстві України в Іспанії пролунав вибух. За попередніми даними, у пакунку, призначеному главі дипустанови, були піротехнічні елементи.

Однак глава посольства не встиг отримати небезпечну посилку, оскільки викликав підозри у секретарки посла. Вона передала посилку працівнику, що був відповідальним за охорону об'єкту.

Чоловік вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. Як тільки він це зробив, почув клацаючий звук, і моментально відкинув посилку.

На щастя, чоловік вижив, однак вибухівка пошкодила йому руки, крім того, він отримав контузію. Поліція Мадрида відкрила кримінальне провадження та розслідує теракт.

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