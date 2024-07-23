Теракт у посольстві України в Іспанії: пенсіонера, що надіслав вибухівку, ув’язнили на 18 років

Верховний суд Іспанії виніс вирок 73-річному пенсіонера Помпейо Гонсалесу Паскуалю. Саме він у 2022 році розсилав посольствам і установами пакунки з вибухівкою.

Загалом чоловіка засудили до 18 років ув'язнення. Проте Гонсалес все ще може подати апеляцію на вирок.

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Справа вибуху у посольстві України

Іспанський суд засудив Гонсалеса Паскуаля його до 10 років ув'язнення за звинуваченням у тероризмі та ще вісім років – за виготовлення вибухових пристроїв із цією метою. Окрім цього, пенсіонер має виплатити 1500 євро компенсації співробітнику посольства України в Мадриді Миколі Величку – він постраждав у результаті вибуху.

У вироку суду зазначається, що Паскуаль хотів створити розлад в іспанському суспільстві, з метою припинення підтримки України у війні проти Росії. Своїми діями він хотів вчинити тиск на уряди Іспанії та Сполучених Штатів, інші інституції країни.

Виявлені на вибухових пристроях сліди ДНК доводять причетність до вибухів пенсіонера. Також слідство встановили, що чоловік купував прекурсори для вибухівки у червні та липні 2022 року на Amazon.

Нагадаємо, що вибух у посольстві України в Іспанії стався 30 листопада 2022 року. Посилка була призначена для глави посольства Сергія Погорельцева. Той не встиг її отримати, бо секретарці "пошта" видалася дивною. Вона передала пакунок працівнику посольства, який відповідав за охорону. Чоловік вийшов із посилкою на подвір’я перед тим, як її відкрити. Як тільки він це зробив, почув клацаючий звук, і моментально відкинув отримання.