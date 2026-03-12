Спіймали "на гарячому": СБУ запобігла теракту у центрі Рівного
- Правоохоронці у Рівному запобігли теракту, затримавши чоловіка під час закладання вибухівки біля кав'ярні.
- Підозрюваний, завербований російськими спецслужбами, виготовив вибуховий пристрій за їхніми інструкціями, і йому загрожує до 12 років ув'язнення.
У центрі Рівного правоохоронці запобігли підриву біля кав'ярні в міському парку. Підозрюваного затримали в момент, коли він заклав вибухівку та намагався втекти.
Правоохоронці затримали чоловіка, який заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав'ярні. Про це повідомили в СБУ.
Що відомо про зрив теракту у Рівному?
За даними слідства, виконавцем був завербований російськими спецслужбами наркозалежний мешканець Житомиру. Він потрапив у поле зору російських кураторів під час пошуку грошей у телеграм-каналах.
Після вербування чоловіка відправили до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі та за інструкціями кураторів виготовив саморобний вибуховий пристрій. Встановлено, що вибухівку замаскували у каструлі та начинили гайками, щоб посилити зону ураження. Після закладання пристрою російські спецслужби планували дистанційно активувати його дзвінком на мобільний телефон, прикріплений до бомби. Щоб не викликати підозри, підозрюваний вирушив до місця злочину у військовій формі.
Правоохоронці затримали його "на гарячому", коли він намагався покинути місце події. Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.
СБУ затримали чоловіка, який планував теракт у Рівному / Фото Служба безпеки України
Слідчі повідомили йому про підозру за статтями про пособництво у підготовці теракту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про спроби вчинити теракти у інших містах України?
СБУ затримала російського агента, який готував два вибухи в Києві. Відомо, що він закладав вибухівку під автомобіль українського військового. Підготовкою теракту займався завербований росіянами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України.
Раніше СБУ та Нацполіція запобігли теракту у Харкові, затримавши 16-річного агента російських спецслужб, який збирав бомбу за вказівками кураторів з Росії. Підлітка завербували через телеграм-канал, він отримав інструкції та компоненти для виготовлення вибухівки, плануючи заманити поліцію до місця вибуху через фейковий виклик.
На жаль, у кількох містах не вдалося зупинити російських агентів, які готували теракти. Відомо, що у Львові двоє людей загинули внаслідок вибуху. Крім того, у Миколаєві 23 лютого стався вибух біля непрацюючої АЗС, внаслідок якого постраждали семеро поліцейських, один з них у тяжкому стані.