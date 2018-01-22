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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Теракт у Кабулі: у МЗС назвали дату, коли повернуться тіла загиблих громадян України

23:02, 22 січня 403 Читать новость на русском
Теракт у Кабулі: у МЗС підтвердили смерть 7 українців, хоча ця кількість може зрости
Теракт у Кабулі: у МЗС підтвердили смерть 7 українців, хоча ця кількість може зрости / Соцмережі

Тіла українців, що стала жертвами страшного кривавого теракту у столиці Афганістану Кабулі, привезуть на батьківщину поточного тижня.

Як розповіла речниця МЗС Мар’яна Беца, станеться це у середу, 24 січня, передає BBC.

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"Репатріацію тіл заплановано на 24 січня. Повертати тих, хто вижив, почнуть вже у понеділок, 22-го числа. Хтось повертатиметься рейсовими літаками, інші – спецлітаком від МЗС України, який буде перевозити тіла загиблих", – розповіла вона.

Крім того, представниця українського зовнішньополітичного відомства зазначила, що українські дипломати ще перевіряють точну кількість загиблих та поранених українців.

"Поки що залишається підтвердженою загибель семи громадян України: п'ятьох чоловіків та двох жінок, які працювали на місцеву авіакомпанію Kam Air. Але це ще не остаточна кількість, оскільки лишаються неідентифіковані інші тіла загиблих. Що стосується тих громадян України, які вижили, то загрози їхньому життю наразі немає", – додала прес-аташе МЗС.

За словами посла України в Таджикистані та Афганістані Віктора Нікітюка, відомо про 19 українців, які жили в цьому готелі та вціліли після нападу.

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"Вони не постраждали або ж зазнали легких тілесних ушкоджень. Всіх українців евакуювали на військову базу в Кабулі, проте дехто з них вже повертається назад до готелю", – переконує дипломат.

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях.

За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули щонайменше 18 осіб, з яких 14 – іноземці, хоча кількість жертв може зрости. Окрім українців, за даними медіа, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема одна людина з Німеччини, одна – з Греції та ще одна – з Казахстану.

Теги: Жертви Новини України Теракт у готелі Кабула Теракт Афганістан МЗС України
Джерело: 24 Канал
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