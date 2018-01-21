Кривава атака із загиблими українцями на готель у Кабулі: що говорять очевидці

Свідки страшного теракту у Кабулі розповіли, як все відбувалося. За їхніми словами, терористи шукали людей у всьому готелі, а потім довільно розстрілювали, натомість служба безпеки закладу втекла "без бою".

Про це пише видання "Гордон".

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Так, за словами 20-річного офіціанта у ресторані готелю Хасіба, нападники відкрили стрілянину з автоматів під час вечері, а двоє з них були одягненими у стильний цивільний одяг.

"Я приніс їм їжу, вони подякували мені та зайняли свої місця. Потім вони дістали зброю та почали стріляти в людей. Згодом вони заходили ледь не у кожну кімнату готелю, шукали людей та довільно стріляли у них. Поранені лежали годинами без будь-якої медичної допомоги", – розповів чоловік.

Крім того він додав, що навколо нього лежали десятки мертвих тіл.

"Я був одним із небагатьох людей, що вижили там. Один поранений попросив мене про допомогу, і я витягнув його", – додав хлопець.

Судячи з кадрів, які ширяться мережею, можна побачити, коли на поверсі спалахнула пожежа, люди спускалися з балконів на простирадлах на нижні поверхи, щоб врятуватися.

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Інший очевидець Азіз Тайєб своєю чергою переконує, що нападники також використовували багато ручних гранат. Як зауважив він, співробітники служби безпеки готелю втікали "без бою", залишивши гостей напризволяще.