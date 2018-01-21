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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Кривава атака із загиблими українцями на готель у Кабулі: що говорять очевидці

01:04, сьогодні 2319
Терористична атака на готель у Кабулі
Терористична атака на готель у Кабулі / Соцмережі

Свідки страшного теракту у Кабулі розповіли, як все відбувалося. За їхніми словами, терористи шукали людей у всьому готелі, а потім довільно розстрілювали, натомість служба безпеки закладу втекла "без бою".

Про це пише видання "Гордон".

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Так, за словами 20-річного офіціанта у ресторані готелю Хасіба, нападники відкрили стрілянину з автоматів під час вечері, а двоє з них були одягненими у стильний цивільний одяг.

"Я приніс їм їжу, вони подякували мені та зайняли свої місця. Потім вони дістали зброю та почали стріляти в людей. Згодом вони заходили ледь не у кожну кімнату готелю, шукали людей та довільно стріляли у них. Поранені лежали годинами без будь-якої медичної допомоги", – розповів чоловік.

Крім того він додав, що навколо нього лежали десятки мертвих тіл.

"Я був одним із небагатьох людей, що вижили там. Один поранений попросив мене про допомогу, і я витягнув його", – додав хлопець.

Судячи з кадрів, які ширяться мережею, можна побачити, коли на поверсі спалахнула пожежа, люди спускалися з балконів на простирадлах на нижні поверхи, щоб врятуватися.

Напад терористів на готель у Кабулі: люди всіма силами намагаються врятуватися

Інший очевидець Азіз Тайєб своєю чергою переконує, що нападники також використовували багато ручних гранат. Як зауважив він, співробітники служби безпеки готелю втікали "без бою", залишивши гостей напризволяще.

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці.

Раніше ЗМІ повідомляли про загибель 9 українців, натомість очільник МЗС Павло Клімкін підтвердив загибель лише 6 наших співвітчизників.

Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угрупування "Талібан".

Теги: Теракт Жертви Теракт у готелі Кабула Афганістан Тероризм
Джерело: 24 Канал
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