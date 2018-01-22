Теракт у Кабулі: ЗМІ назвали ім'я ще одного загиблого українця

Внаслідок теракту у готелі Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі, імовірно, загинув українець Валерій Науменко. Чоловік був родом із Чернівців.

Про це пишуть чернівецькі ЗМІ з посиланням на допис його доньки, який підтверджує смерть українця.

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"Батько загинув під час теракту у готелі Intercontinental у Кабулі. Наше останнє селфі. Дуже люблю", – написала користувачка Катерина Грибова.



Катерина Грибова підтвердила смерть батька Валерія Науменка у Facebook

Зауважимо, що цього допису у відкритому доступі немає, однак на сторінці Валерія можна побачити повідомлення з Кабулу, яке той зробив 20 січня – у день кривавого теракту, а під ним – сумні смайли та коментар Вікторії Соловйової: "20 січня о 9:07. Кабул". Після цього він на своїй сторінці більше нічого не писав.



Останній допис Валерія Науменка, який було зроблено у Кабулі

За інформацією ЗМІ, Науменко працював авіатехніком у афганській пасажирській авіакомпанії Kam Air. До слова, всі загиблі українці також працювали у цій авіакомпанії.

Щодо особистості самого Валерія та щодо обставин його смерті наразі більше інформації немає.



Валерій Науменко був авіатехніком із Чернівців

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях.



ЗМІ та місцева поліція повідомляли про загибель 9 українців, натомість в МЗС підтвердили смерть 7 співвітчизників.



Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угрупування "Талібан".