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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

З'явилася нова важлива інформація про загиблих українців у Кабулі

19:39, 21 січня 2963 Читать новость на русском
Нарад на готель Intercontinental у Кабулі
Нарад на готель Intercontinental у Кабулі / Соцмережі

У Афганському Кабулі внаслідок терористичної атаки на готель Intercontinental загинули українці, які здебільшого були співробітниками авіакомпанії.

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на іноземних журналістів у Афганістані, серед загиблих українців – 2 жінки, що були бортпровідницями Kam Air.

Читайте також: Смерть українця під час теракту в Афганістані: у МЗС розповіли, ким був загиблий

Крім того зазначається, що загалом загинули 9 українців, а 8 із них були співробітниками вищезазначеної авіакомпанії.

Додамо, що це підтвердив речник авіакомпанії Хаджи Ракіба.

"Міністр внутрішніх справ повідомив, що загиблих іноземців, у тому числі й українців, було вбито у важкодоступному місці готелю. І їх знайшли під час пошукових операцій", — розповів кореспондент іспанської агенції EFE Notocias в Афганістані Бабер Сахел.

За його словами, під час атаки 42 працівники Kam Air були в готелі. Водночас він додав, що тих, хто вижив, врятували сили США та перемістили у найближчий військовий табір.

Зазвичай у готелі Intercontinental щоночі перебуває від 45 до 50 іноземців-співробітників вищезазначеної авіакомпанії.

Президент України Петро Порошенко своєю чергою зауважив, що загиблі українці – справді співробітники авіакомпанії, однак він стверджує, що вона є українською.

"Висловлюю найщиріші співчуття родинам усіх загиблих. За моїм дорученням МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Також встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані. Доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані", – наголосив політик.

Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці. Раніше ЗМІ повідомляли про загибель 9 українців, натомість очільник МЗС Павло Клімкін підтвердив загибель лише 6 наших співвітчизників.

Теги: Новини України Жертви Теракт у готелі Кабула Петро Порошенко авіація Президент України журналісти
Джерело: 24 Канал
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