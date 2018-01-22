Теракт у Кабулі: з'явилася інформація про ще одного загиблого українця

Пілот В'ячеслав Шишаков може бути ще одним загиблим українцем внаслідок теракту у Кабулі, ім'я якого є відомим громадськості.

Про це розповів Сергій Мелащенко – пілот літака, що свого часу впав у Донецьку, передає "Страна".

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За інформацією ресурсу, він вчився у Харківському інституті льотчиків ВПС в 1995 році, в ХВВАУ (Харківському вищому військовому авіаційному училищі імені Грицевця), в Київському суворовському училищі.

Судячи з фотографій, які чоловік публікував у соцмережах, Шишаков проводив дуже багато часу у спортзалі та любив свою роботу.

Як повідомила користувачка Тетяна Локацька, народився В'ячеслав у Первомайську Харківської області в 1974 році, але був прописаним у Миколаєві на Богоявленському проспекті.

Також відомо, що службу пілот проходив у 299-й бригаді тактичної авіації, яка базується в Миколаєві. Останнім його місцем роботи була українська приватна авіакомпанії "Українські крила", а в Афганістані працював за договором з місцевою авіакомпанією, передає ресурс "Преступности.Нет".

Нагадаємо, раніше в "Українських крилах" розповіли про загибель внаслідок теракту у Кабулі двох їхніх пілотів, один із яких був уродженцем Первомайська. Наразі МЗС підтвердило смерть 7 українців, імена 4 з них публікував сайт "24": авіатехнік Валерій Науменко, бортпровідниці Катерина Пасенчук і Ірина Медічева, а також ще один пілот Роман Власов.