Теракти проти дипломатів у Львові і мінування моря: розвінчуємо чергові фейки Росії

Росія не втомлюється вигадувати все новій й нові фейки. Тамтешні вигадники уже поширюють дезінформацію про нібито теракти проти іноземних дипломатів, мінування хімзаводу та інші дивні вкиди.

Фантазія російських фейкотворців не знає меж, зокрема меж абсурду. Фейки, які зараз поширює Росія, не зрівняються з вигадками про біологічну та хімічну зброю, яку нібито ми розробляємо, однак теж є потужною дезінформацією.

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Які фейки поширює Росія

Найперше у Росії поширюють неправдиву карту просування окупаційних військ. Цим вони хочуть показати, що нібито війна для Росії йде успішно, хоча це й далеко не так.

Також є ймовірність того, що Росія замінувала окремі ділянки Чорного моря, щоб заблокувати шлях з Босфору до портів Одеси. З урахуванням використання тактики "під чужим прапором", Росія може спробувати звинуватити в цьому Україну.

Крім того, у російському міноборони заявили про те, що нібито Україна готує теракт проти іноземних дипломатів у Львові. Їх буцімто має здійснити полк "Азов", щоб нібито "звинуватити Росію" та вчинити тиск на НАТО щодо закриття неба. Однак це фейк.

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