У Харкові затримали російських агентів, які намагалися підірвати військового за 2000 доларів

СБУ та Нацполіція затримали виконавців теракту проти воїна ЗСУ у Харкові. Їх завербували російські спецслужби, пообіцявши заплатити 2000 доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про спробу вбивства військового у Харкові

Так, 14 червня 2025 року російські спецслужби планували підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Унаслідок спрацювання СВП потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано,

– вказують у СБУ.

Виявилося, що для підготовку теракту ворог завербував двох місцевих безробітних 33 та 35 років. Один з них – рецидивіст, який вже має судимість за крадіжку.

Росіяни знайшли 35-річного харків'янина, коли той шукав "легких" грошей через телеграм-канали. Від куратора фігурант отримав завдання – підірвати військового ЗСУ. За це йому пообіцяли 2000 доларів. Гроші він так і не отримав.

Харківʼянин добровільно погодився. Він придбав необхідні елементи: порошковий вогнегасник, дроти, електронні компоненти, модуль із SIM-картою, акумулятор тощо. За місцем свого мешкання чоловік також мав мисливський порох, металеві цвяхи, саморізи, гайки,

– вказують у прокуратурі.

Харків'янин за інструкцією росіян виготовили вибухівку, яку "підсилив" гайками. Також її спорядили телефоном для дистанційного підриву. Для реалізації злочину чоловік залучив свого сусіда.

Один з фігурантів сховав вибухівку на місці теракту, а інший встановив напроти телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів, замаскувавши це сміттєвим баком. Саме за допомогою цього гаджету ворог відстежив прибуття військового – після чого підірвав вибухівку.

Чоловіків, які хотіли підірвати військового / фото СБУ і прокуратури

Правоохоронці встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання, коли вони намагалися знищити усі докази злочину. Їм повідомлено підозру за трьома статтями:

терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

незаконне виготовлення вибухового пристрою);

незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зауважимо, днями СБУ затримала агента ФСБ, який готував замовне вбивство в Києві та спалив авто Герою України у його день народження. Виявилося, що це був 33-річний мобілізований, який раніше самовільно покинув військову частину.