Наслідують "Аль-Каїду": СБУ розповіла про тактику терактів в Україні, яку санкціонував сам Путін
- Росія використовує тактику "подвійного вибуху" подібно до "Аль-Каїди" для проведення терактів в Україні, санкціонованих Путіним.
- СБУ та Нацполіція протидіють спробам вербування українців через інформаційну кампанію "Спали ФСБшника", у чат-боті уже зафіксували понад 18 тисяч звернень.
Україну сколихнули кілька терактів. В Службі безпеки України вважають, що Росія брала приклад із тактики терористичної організації "Аль-Каїда".
Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі "РБК-Україна".
Що кажуть в СБУ про тактику російських терактів?
Дехтяренко зауважив, що теракт у Львові – це фактично повторення тактики "Аль-Каїди".
Йдеться про те, що ісламістська терористична організація колись розробила тактику "подвійного вибуху", аби число жертв максимально збільшувалося.
Тож можна говорити, що саме це наслідувала Росія. До того ж операцію з проведення терактів санкціонував сам Путін ще кілька років тому.
Злочин, вчинений у Львові – це черговий приклад терористичної сутності Росії. Тому що подвійні і потрійні теракти – це саме те, що свого часу робила Аль-Каїда. Ще у 2023 році Путін санкціонував втілення так званого плану "Диверсійний шум". Мета цього плану – це масштабувати теракти, підпали і диверсії по території всієї України, і в такий спосіб росіяни намагаються посіяти паніку і розхитати ситуацію в нашій країні, і дестабілізувати суспільство зсередини,
– зазначив речник СБУ.
Для своїх терактів Росія намагається вербувати українців онлайн. Щоб протидіяти цьому у 2024 році СБУ та Нацполіція започаткували постійну інформаційну кампанію "Спали ФСБшника".
Також працює однойменний чат-бот, де можна повідомити про спробу вербування. Наразі уже зафіксовано понад 18 тисяч звернень.
За словами Дехтяренка, СБУ також посилює контррозвідувальну роботу та працює на випередження. Тож близько 80% терактів, підпалів і диверсій вдається попередити.
Речник Служби безпеки закликав українців зберігати пильність, дотримуватися інформаційної гігієни та із пересторогами ставитися до контактів із невідомими.
Що відомо про теракти в Україні?
Уночі 22 лютого до поліції Львова надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Коли на місце прибув другий екіпаж, стався ще один вибух. Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої. Підозрювана у справі – Ірина Саветіна.
У Миколаєві 23 лютого вибух пролунав біля непрацюючої АЗС, внаслідок якого постраждали семеро поліцейських, один з них у тяжкому стані. Цей інцидент теж кваліфіковано як теракт. Попередньо, вибухнув саморобний вибуховий пристрій. У цей час на території АЗС були патрульні, які приїхали на перезмінку.
Того ж вечора через кілька годин у Дніпрі теж пролунав вибух. Цього разу всередині одного з райвідділів поліції міста. У коментарі 24 Каналу речниця Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що будівля пошкоджена, але постраждалих внаслідок вибуху немає. Цей випадок теж розслідують як теракт.