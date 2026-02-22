22 лютого, 20:13
Є дані розвідки, що росіяни планують нові теракти в глибокому тилу, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до диверсій в українському тилу. За його словами, відповідні дані має розвідка.
Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
Що відомо про плани росіян?
Володимир Зеленський наголосив, що після теракту у Львові проводиться детальний аналіз всіх обставин. За його дорученням проводяться всі необхідні заходи задля того, щоб унеможливити такі трагічні події у майбутньому.