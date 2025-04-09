Росія могла вербувати мігрантів у Європі для здійснення терактів, – The Telegraph

Російські спецслужби можуть бути причетними до координації атак за участю мігрантів на території Європейського Союзу. Росіяни шукають у пошуковиках деталі злочину ще до того, як він стався.

Фахівець із цифрової криміналістики Стівен Брошарт разом із ZDF виявив підозрілі пошукові запити з Росії напередодні кількох нападів мігрантів у німецьких містах у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Росія може бути причетна до терактів у Німеччині

У травні минулого року 25-річний шукач притулку з Афганістану Сулейман Атаї вийшов на німецьку площу в Мангеймі, дістав мисливський ніж і вбив ультраправого активіста Міхаеля Штюрценбергера.

Телеканал ZDF у новому розслідуванні виявив, що за декілька днів до інциденту з території Росії фіксувалися численні пошукові запити, пов’язані з "терактом у Німеччині".

Фахівець із цифрової криміналістики Стівен Брошарт, який співпрацював із телеканалом ZDF, вказує на аномальні дані: пошукові запити з Росії з'являлися напередодні кількох нападів мігрантів у німецьких містах у 2024 році.

Ми фактично знаходимо пошукові запити з Росії про злочинця заздалегідь, про ім'я злочинця, і це вже дуже, дуже незвично, – зазначив Брошарт.

Згаданий напад з ножем став першим у серії з п’яти схожих випадків за участю мігрантів у передвиборчий період у Німеччині.

Ще один трагічний епізод стався в серпні 2024 року в Золінгені: 26-річний сирієць вбив трьох людей і поранив ще вісьмох.