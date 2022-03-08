Терехов попросив мера Нью-Йорка підтримати закриття неба над Україною

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до мера Нью-Йорка (США) Еріка Адамса з проханням підтримати закриття неба над Україною.

Харківський міський голова Ігор Терехов провів телефонні переговори із мером Нью-Йорка (США) Еріком Адамсом, повідомляє телеграм-канал "Харківська Міська Рада".

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Під час телефонної розмови з Еріком Адамсом Ігор Терехов розповів про поточну ситуацію у Харкові.

Він зазначив, що місто цілодобово зазнає бомбардування. Внаслідок постійних обстрілів, що йдуть переважно з повітря, руйнуються житлові мікрорайони та міська інфраструктура, гине мирне населення. Терехов ще раз наголосив на необхідності закриття над Україною неба, а також звернувся з проханням посилити підтримку України.

Я знаю, що губернатор Нью-Йорка приблизно тиждень тому підписала заборону ведення бізнесу з Росією. Таку саму ініціативу зараз готує і губернатор Пенсільванії. Тому я хотів би звернутися щодо посилення санкційного тиску і з боку такого мегаполісу, як Нью-Йорк",

– зазначив Ігор Терехов.

За словами Еріка Адамса, у Нью-Йорку проживає близько 150 тисяч українців, тому муніципалітет повністю підтримує Україну та готовий надавати українцям необхідну допомогу.

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