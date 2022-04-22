Терехов закликав евакуюватися з районів, які постійно обстрілюють росіяни

Росіяни продовжують постійні обстріли Харкова. Мер міста Ігор Терехов закликав містян по можливості вирушити у більш безпечне місце, щоб не стати жертвою ворожих снарядів.

Харків продовжує страждати від обстрілів російських окупантів. Місто стійко та героїчно тримає удар, але містянам необхідно потурбуватися про свою безпеку.

Заклик до евакуації

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про харків'ян, яких вдалося перемістити з підвалів та укриттів до інтернату, де тимчасово облаштували місце для проживання евакуйованих містян. Він помітив, що кожен із них вірить у нашу перемогу та володіє незламним духом.

Хочу звернутися до мешканців районів, які перебувають під постійними обстрілами. Ми готові вас евакуювати. Прошу вас – прийміть рішення зберегти своє життя. Ми вас вивеземо та поселимо у нормальних умовах,

– закликав Терехов.

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