Механізми для досягнення таких результатів він запропонував під час круглого столу "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту", який пройшов у Києві 4 вересня, повідомляють в АПМГ.

Доступність медицини в умовах війни та зростаючої бідності стала окремою темою на круглому столі. Захід зібрав народних депутатів, представників громадськості, медичної спільноти, зокрема, долучилася лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська, а також представники Світового банку. Ігор Терехов запропонував конкретні механізми:

знизити ПДВ на базові продукти харчування до 5%;

знизити ПДВ на ліки та медвироби з 7% до 5% з розширенням переліку пільгових товарів;

розширити програму "Доступні ліки" – охопити більше препаратів і категорій пацієнтів;

запровадити компенсацію пацієнту, якщо під час госпіталізації лікарня не забезпечила препаратами з Національного переліку.

Ресурсом для змін, пояснив очільник АПМГ, має стати детінізація економіки та перегляд неефективних бюджетних витрат.

Так, неможливо економити на обороні. Але можливо переглянути неефективні програми, надмірні адміністративні видатки, боротися з тіньовою економікою і краще адмініструвати доходи,

– констатував Ігор Терехов.

У Асоціації нагадали, що, за даними Світового банку, рівень бідності в Україні у 2026 році досяг 41,6%. Доступ до медицини для мільйонів українців – вже не питання комфорту, а виживання. За підсумками круглого столу учасники продовжать спільну роботу над законодавчими пропозиціями разом із депутатами та урядом