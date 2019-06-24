Тереза Мей за повернення Росії до ПАРЄ: заява британської прем’єрки
Ніколи не визнає анексії Криму, але членство Росії у Раді Європи все ж треба зберегти. Бо саме воно є одним зі способів притягнути Російську Федерацію до відповідальності.
Таку заяву зробила прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей перед депутатами Палати громад. Відео виступу політикині оприлюднило у Twitter посольство України у Великій Британії.
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Під час дебатів один з депутатів британського парламенту запитав Мей, чи не непокоїть її повернення російській делегації права голосу в ПАРЄ в той час, як РФ продовжує окупацію Криму, а російським громадянам днями висунули підозри у справі про збиття MH17.
"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму Росією", – сказала спочатку Мей.
Потім вона додала, що у Раді Європи існують розбіжності щодо Росії та зауважила, що країна не сплачує свої внески в Раду Європи.
Проте, на переконання британської прем’єрки, членство РФ у Раді Європи все ж необхідно зберегти.
Причина в тому, що членство Росії в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути її до відповідальності за порушення прав людини,
– сказала Тереза Мей.
У посольстві вже відреагували на заяву британської прем'єрки. Так там зауважили, що РФ повинна поважати європейські цінності та міжнародне право перед тим, як повертатися до ПАРЄ, а не навпаки.
"Повернення Росії до ПАРЄ, на жаль, не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права", – наголосили в українському посольстві.
Чому Росії зараз немає в ПАРЄ?
У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.
Як вона може повернутися в організацію?
Але: 16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.
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Зазначимо, Борислав Береза заявив, що покине членство в українській делегації ПАРЄ, якщо в організацію повернуть Росію. А міністр закордонних справ Павло Клімкін взагалі сказав, що Україна після такого може покинути організацію.