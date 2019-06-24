Депутати ПАРЄ не дозволили слухати доповідь, яка дискредитує Росію

Парламентська Асамблея Ради Європи відмовила у дебатах про притягнення до відповідальності винних у катастрофі MH17 та щодо порушення Росією регламенту організації.

Британський депутат Роджер Гейл та польський депутат Александр Почей зробили запити на проведення дебатів на теми "Завершити російський шантаж: Росія має понести відповідальність за неплатежі" та "Зобов’язання притягнути до відповідальності тих, хто збив MH17", передає "Європейська правда".

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Запити на термінові дебати було відхилено спочатку Бюро ПАРЄ — керівним органом організації, – а потім більшістю депутатів під час голосування. 44 депутати висловилися за обговорення російського фінансового шантажу, 77 – проти.



Так само провалилося голосування щодо дебатів, пов'язаних з катастрофою MH17 – 52 проти 86.

Що відбувається в ПАРЄ?

У 2014 році Росія була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї через анексію Криму та агресію на Сході України. У відповідь на це Росія тимчасово припинила свою участь в організації та відмовилась платити внески.

17 травня 2019 року Рада міністрів затвердила документ, який відкриває Росії можливість повернутися до Ради Європи та фактично може позбавити її санкцій за агресію проти України.

РФ закидають порушення регламенту організації (несплату внесків) та вимагають покарати винних у катастрофі MH17. Зокрема Нідерландський фонд "Авіакатастрофа", який представляє інтереси групи родичів жертв катастрофи літака рейсу МН17, вимагає не давати Росії право голосу.

17 липня 2014 року над Донбасом проросійські бойовики збили пасажирський літак Boeing-777, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули усі 298 пасажирів рейсу МН17. Міжнародна слідча комісія визначила чотирьох підозрюваних, серед яких є російські військові. Суд над ними має розпочатись 9 березня 2020 року. Слідча група вже видала міжнародні ордери на арешт.

В Україні повідомили, що у разі повернення РФ до організації, переглянуть своє ставлення до ПАРЄ. Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу.