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      Яким буде наступний крок у справі про збиття рейсу MH17: версія експерта

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      За збиття MH17 відповідальне керівництво Росії
      За збиття MH17 відповідальне керівництво Росії / Франс Прес

      Наступний крок після встановлення винних у збитті рейсу MH17 над Донбасом, який має зробити слідство – розмова про відповідальність російського вищого керівництва.

      Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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      Головне, що слідство по збитому Росією літаку рухається і виходить на конкретні прізвища винних у трагедії. І це громадяни Росії, діючі військові. Сказати тепер, що хтось заблукав в Україні з російським "Буком", вже не вийде. Доведено, що "Бук" перевезли в Україну з російської території. Це черговий доказ військового вторгнення Росії,
      – наголошує Олександр Леонов.

      Політолог зауважує: важливо, що в судовому порядку будуть встановлені факти злочину Росії. Стверджувати, що Росія – не агресор, буде неможливо. Все зроблено в рамках європейських законів європейськими слідчими. Те, що Росія ігнорує розслідування міжнародної слідчої групи, демонструє, що в Москві розуміють свою причетність до збиття Боїнгу.

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      За словами Леонова, після того, як суд встановить винних, родичі загиблих висуватимуть претензії саме до Росії. Це стане вже судовим доказом причетності Росії до теракту проти цивільного літака. І це доведе не український, а європейський суд.

      Після суду по збитому Боїнгу в багатьох друзів Росії не буде навіть формального приводу для спростування причетності РФ. Це дуже важливо для того, щоб в Європі нарешті поставили крапку в суперечках. І зафіксували: Росія здійснила теракт, доведено судом. Росія здійснила військову агресію проти України – доведено судом,
      – підкреслив Леонов.

      Експерт додає: якщо в Росії вирішать прибрати зайвих свідків злочину, це стане прямим сигналом, що Кремль зачищає сліди. Водночас Олександр Леонов зауважує: суд може розтягнутися на роки.

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом?17 липня 2014 року над Донбасом поблизу окупованого проросійськими бойовиками Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири і екіпаж – 298 людей. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва відкидає причетність до катастрофи. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. Вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську.

      Фігуранти у справі про катастрофу MH-17 самі не "натискали кнопку" пуску ракети, але все одно відповідальні за загибель людей, вважають міжнародні слідчі, і слідство готове вислухати позицію підозрюваних в суді.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга". За версією слідства в трагедії винні Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Суд над чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі. Слідча група вже видала міжнародні ордери на арешт.

      Все, що треба знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу

      Боїнг 777

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі MH17 Гаазький трибунал
      Джерело: 24 канал
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