У МЗС прокоментували оприлюднені результати розслідування збиття літака MH17

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 мають ключове значення, оскільки дають остаточну відповідь на питання, звідки зброя потрапила на територію України і хто організував цю операцію.

У МЗС зазначили, що судовий розгляд справи щодо основних підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 року в національному суді Королівства Нідерланди.

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Прес-служба наголосила, що всі важливі правові аспекти, пов’язані із передачею кримінальних проваджень, судового розгляду справи та виконання покарання, врегульовані відповідною Угодою між Україною та Нідерландами.

У відомстві також додали, що слідству доведеться з’ясувати роль так званого "прем'єр-міністра Криму" Аксьонова та інших високопосадовців у організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців – членів екіпажу БУКа.

У МЗС також звернули увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм.

Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 року,

– додали у МЗС.

Росія, до слова, вже відреагувала на оприлюднення результатів розслідування, прокоментувала підозри фігурантам катастрофи і знову звинуватила Україну.