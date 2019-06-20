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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      У МЗС прокоментували оприлюднені результати розслідування збиття літака MH17

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      МЗС України прокоментували результати справи катастрофи Boeing-777
      МЗС України прокоментували результати справи катастрофи Boeing-777 / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 мають ключове значення, оскільки дають остаточну відповідь на питання, звідки зброя потрапила на територію України і хто організував цю операцію.

      У МЗС зазначили, що судовий розгляд справи щодо основних підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 року в національному суді Королівства Нідерланди.

      Важливо! СБУ оголосила про підозру фігурантам справи катастрофи MH17

      Прес-служба наголосила, що всі важливі правові аспекти, пов’язані із передачею кримінальних проваджень, судового розгляду справи та виконання покарання, врегульовані відповідною Угодою між Україною та Нідерландами.

      У відомстві також додали, що слідству доведеться з’ясувати роль так званого "прем'єр-міністра Криму" Аксьонова та інших високопосадовців у організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців – членів екіпажу БУКа.

      У МЗС також звернули увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм.

      Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 року,
      – додали у МЗС.

      Росія, до слова, вже відреагувала на оприлюднення результатів розслідування, прокоментувала підозри фігурантам катастрофи і знову звинуватила Україну.

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують.

      Все про збиття боїнга 777
      Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України МЗС України MH17 Новини Росії Нідерланди
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