Територіальна оборона Сумщини розгромила колону ворога: тепер має "Гвоздику" й 3 БТР
9 березня 2022 , 21:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Сумщині воїни територіальної оборони розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Орки хотіли зайти в населений пункт.
Чергові трофеї поповнили арсенал ЗСУ. Бійці отримали 3 бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", пару вантажівок та міномет.
До речі У Сумах утворилися величезні черги до "зелених коридорів"
Від окупантів залишився тільки дим. Генштаб показав відео з трофеями.