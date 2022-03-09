Територіальна оборона Сумщини розгромила колону ворога: тепер має "Гвоздику" й 3 БТР

9 березня 2022 , 21:57
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

На Сумщині воїни територіальної оборони розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Орки хотіли зайти в населений пункт.

Чергові трофеї поповнили арсенал ЗСУ. Бійці отримали 3 бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", пару вантажівок та міномет.

До речі У Сумах утворилися величезні черги до "зелених коридорів"

Від окупантів залишився тільки дим. Генштаб показав відео з трофеями.

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Автор: Ольга Музика