Територіальні громади мають відчувати підтримку з боку держави, – Віолета Лабазюк

Сьогодні голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк взяла участь у засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування під головуванням спікера українського парламенту Дмитра Разумкова. Метою зустрічі було напрацювання пропозицій щодо зміцнення фінансової основи та спроможності органів місцевого самоврядування.

У засіданні взяли участь народні депутати України, голови обласних рад та облдержадміністрацій, міські голови, керівники всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування.

У своєму виступі голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк акцентувала на низці проблем, з якими стикаються територіальні громади Хмельниччини у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом та не здатні їх вирішувати самостійно.

"Наразі в області діє 60 територіальних громад, серед яких є успішні громади, які були утворені понад 5 років тому та отримали на розвиток місцевої інфраструктури субвенцію з державного бюджету. Разом з тим, є й низка фінансово неспроможних територіальних громад. На вирішення їх першочергових проблем обласна рада спрямовує кошти обласного бюджету, ресурс якого є недостатнім для забезпечення фінансування усіх галузей життєдіяльності регіону. Саме тому для подальшого розвитку територіальних громад має бути відчутною й підтримка держави", – сказала Віолета Лабазюк.

За словами голови Хмельницької обласної ради, одним з болючих питань є загроза довкіллю Хмельниччини, зокрема наявність значних обсягів непридатних до застосування та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗРР), які накопичилися протягом попередніх років на території області у кількості понад 253 тонн, які підлягають знешкодженню і зберігаються в 11 міс­цях області. Віолета Лабазюк звернулася до учасників Консультативної ради щодо передбачення необхідного фінансування з Державного бюджету на розробку відповідних програм, аби допомогти регіонам держави, зокрема й Хмельницькій області, вирішити проблеми утилізації небезпечних відходів та убезпечити довкілля від екологічної катастрофи.

Голова Хмельницької обласної радипорушила актуальне для міських територіальних громад питання щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах за комунальні послуги. Віолета Лабазюк зазначила, що протягом останніх років підприємства житлово-комунального господарства несуть витрати, які не передбачені структурою тарифів, затверджених постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення та які є збитковими і не покривають собівартості вироблених послуг. За станом на 1 квітня 2021 року сума невідшкодованого на підприємствах теплового та водопровідно-каналізаційного господарства області становить 1 млрд 185 млн гривень.

З метою стабілізації фінансового стану підприємств житлово-комунальної галузі ми пропонуємо прискорити прийняття зареєстрованого у Верховній Раді України законопроєкту від 20.05.2020 р. № 3508 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", норми якого дозволять:

створити законодавчі підстави для реструктуризації заборгованості за енергоносії та списання штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства, утворених станом на 1 травня 2020 року;

встановити мораторій на нарахування та стягнення електропостачальниками та постачальниками природного газу штрафних санкцій на заборгованість;

узгодити та компенсувати різницю між фактичними витратами та встановленими тарифами, що виникла станом на 1 січня 2016 року.

Отримання міськими територіальними громадами відшкодування за житлово-комунальні послуги дасть можливість погасити заборгованість за природний газ та електроенергію,

– наголосила Віолета Олександрівна.

Не оминула увагою голова Хмельницької обласної ради й актуального питання не лише для області – забезпечення якісною питною водою населення Хмельниччини, в першу чергу для мешканців сільської місцевості.

Як зауважила Віолета Лабазюк, фінансування затвердженої загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011–2020 роки здійснювалося лише у 2011, 2012 та 2018 роках. Тому з метою підвищення рівня якості надання послуг у сільських населених пунктах, обласною радою у квітні цього року прийнято обласну програму "Питна вода Хмельниччини" на 2021–2022 роки, виконання якої дасть можливість забезпечити на території 35 громад проведення робіт з будівництва нових та реконструкцій існуючих систем централізованого водопостачання.

Разом з тим, в області централізованим водопостачанням охоплено лише 478 населених пунктів, питною водою забезпечено 82,1% міського населення, 76,3% населення, що проживає у селищах міського типу, 33,3% сільського населення.

Голова Хмельницької обласної ради висловила впевненість щодо сприяння на державному рівні у передбаченні коштів на фінансування програми "Питна вода України" на 2022–2026.

Під час засідання представники органів місцевого самоврядування озвучили ряд інших нагальних питань сталого розвитку територіальних громад, вирішення яких потребує підтримки з боку держави.

Підбиваючи підсумки засідання, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що обговорені та напрацьовані пропозиції будуть узагальнені та надалі зміцнять фінансову основу та спроможність територіальних громад, нададуть їм додаткові фінансові інструменти.