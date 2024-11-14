Меджліс кримськотатарського народу зробив заяву на тлі розмов про територіальні "компроміси"

Меджліс кримськотатарського народу заявив, що у війні, яку Росія розв'язала проти України, неприпустимі "компроміси" та жодні територіальні поступки на користь Кремля.

Це реакція на повідомлення західної преси, що Україна повинна погодитися з окупацією Криму. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рефата Чубарова, голови Меджлісу.

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Як реагують у Меджлісі на заяви про "компроміси" територіями

Меджліс прокоментував висловлювання, де містяться пропозиції до України погодитися з фактичною окупацією Криму та інших українських земель. Там наголосили, що поступки територіями нашої держави на користь Росії вважаються неприпустимими.

Зазначають, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Меджліс кримськотатарського народу впевнений, що поступки в будь-якому вигляді територіальним посяганням Росії на Крим та на інші окуповані землі України, не тільки не принесуть очікуваного миру, але й стануть фактором виникнення нових військових і політичних конфліктів,

– наголосили там.

Там також додали, що Крим є батьківщиною корінного кримськотатарського народу та невід'ємною частиною Української держави.

"Відповідно, жодне рішення щодо територіальної приналежності Кримського півострова, його правового статусу, організації його політичного, економічного, соціального, культурного життя не має і не може прийматися без виявлення волі корінного кримськотатарського народу та згоди Української держави", – йдеться у повідомленні.