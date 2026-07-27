Путін натякнув на територіальні амбіції Росії далеко за межами України, – ISW

Очільник Кремля Володимир Путін використав День Військово-морського флоту Росії, щоб вкотре продемонструвати силу країни та водночас посилити широкі територіальні претензії, які виходять за межі України.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) від 26 липня 2026.

Які плани має Путін?

26 липня Путін заявив, що Військово-морський флот Росії відіграє важливу роль у досягненні військових цілей в Україні та є ключовим елементом гарантування "глобальної безпеки Росії".

Путін наголосив, що архіпелаг Земля Франца-Йосифа – це російський архіпелаг – сукупність островів, населених виключно військовослужбовцями. За словами російського диктатора, Москва почала відновлювати присутність там у відповідь на зовнішню мілітаризацію та суперництво в Арктиці.

Також Путін заявив, що Росія має намір "захищати свої інтереси" на Північному морському шляху, оскільки значна його частина проходить через російські територіальні води. Крім того, за його словами, у разі виникнення будь-якої загрози Росія "всіма доступними засобами" забезпечить безпеку Калінінграда.

Згадки Путіна про ці невеликі арктичні острови та російські претензії на Північний морський шлях є частиною послідовних зусиль Кремля, спрямованих на демонстрацію сили Росії на світовій арені та зміцнення її територіальних претензій, що виходять за межі України,

– підсумували в ISW.

Нагадаємо, за даними розвідки, глава Кремля готується до посилення мобілізації в країні. Володимир Зеленський раніше заявив, що це станеться після 21 вересня – тобто після виборів до Держдуми.

За словами президента, Путін планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб, але це може обернутися для нього внутрішніми проблемами, оскільки значна частина росіян виступає проти мобілізації та війни, попри те що й надалі підтримує Путіна.