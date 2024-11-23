Україна втратила понад 40% території, яку контролювала у Курській області, – Reuters

Україна втратила понад 40% території в Курській області Росії, яку вона швидко захопила під час раптового прориву у серпні 2024 року, через контрнаступ ворога.

Відповідну інформацію повідомляє Reuters з посиланням на неназване високопоставлене українське військове джерело, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни тиснуть на Харківщині, складна ситуація в Кураховому: огляд бойових дій від ISW

Скільки територій втратила Україна

Співрозмовник з Генштабу Збройних Сил України повідомило Reuters, що Росія розгорнула близько 59 тисяч військових у Курській області після того, як Сили оборони оперативно зайшли та просунулися на російській території.

Максимально ми контролювали близько 1376 квадратних кілометрів, зараз, звичайно, ця територія стала менше. Ворог посилює контратаки. Зараз ми контролюємо приблизно 800 квадратних кілометрів. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військового погляду,

– каже джерело.

Видання нагадує, що Курська операція була першим сухопутним проривом російського кордону з часів Другої світової війни, що застало Москву зненацька. Зазначається, що такі дії Києва були спрямовані зупинити російські атаки на сході та північному сході України, змусити Росію відтягнути сили.

За словами співрозмовника, близько 11 тисяч північнокорейських військових прибули в Курську область на підтримку Росії, але основна частина цих солдатів ще завершує навчання.

До слова, як каже міністр оборони США Ллойд Остін війська КНДР наразі не брали участі в бойових діях. Однак вже скоро північнокорейські військові долучаться безпосередньо до війни на фронті проти України.