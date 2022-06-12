На території Білорусі залишилося майже 700 російських військових, – активісти-спостерігачі

На території Білорусі залишається усе менше російських військових. Про це свідчать дані активістів-спостерігачів, які моніторять ситуацію в країні.

Наявна інформація свідчить про те, що у Білорусі з кожним днем спостерігається все менше військових з Росії. На днях ця цифра коливалась у межах 1000 бійців, а зараз повідомляють про 700.

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Військових недостатньо для наступу

Згідно з даними, цієї кількості військових явно недостатньо для того, щоб проводити наступальні дії. Водночас слід розуміти, що вони можуть вести розвідку, а також працювати над ракетними ударами по нашій території.

Активісти зазначають, що російських військових час до часу зауважували у Гродному, Барановичах, Мачулищах, а також Клинцях. Також слід розуміти, що на території Білорусі залишаються системи ППО, а також ракетні комплекси. Власне, тому військове керівництво кілька сотень своїх бійців не вивозить з країни, щоб вони могли виконувати поставлені перед ними завдання.

Білоруські військові під'їхали до кордону з Волинською областю

Зауважимо, що на початку червня з'явилась інформація про рух колони білоруської військової техніки. Її підвезли до самісінького кордону з Волинською областю.

Наявні дані свідчать про те, що колоні, яка рухалась Дрогичином, помітили 6 БТР, а також один МАЗ. Наступного ж дня цю колону побачили вже у Кобринському районі. Її тоді супроводжували дві машини ДАІ. І невдовзі вона повернула до Дивина, рухаючись у сторону українського кордону.

Натомість від державного кордону їхала інша колона. У ній було 2 БТР та МАЗ, після яких проїхала ще одна вервичка ворожої техніки – 6 БТР і МАЗ.

У Білорусі військових приводять до бойової готовності

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, військових у Білорусі наразі приводять до вищих ступенів бойової готовності. Відомо, що вони займаються відпрацюванням практичних заходів щодо прийому військовозобов'язаних. Крім того, знімають зі зберігання армійське озброєння та техніку.

Раніше у ГУР повідомили про заняття з бойової готовності. Їх проводять для того, щоб "перейти з мирного на воєнний час". Під час зборів військові відпрацьовують питання, пов'язані з організацією охорони й оборони військових і цивільних об'єктів інфраструктури. Крім того, освоюють протидію диверсійно-розвідувальним групам і виконують заходи воєнного стану.

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