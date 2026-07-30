На територію Польщі вночі залетіла російська крилата ракета Х-101, – МЗС України

У ніч на 30 липня окупанти масовано атакували Україну. Внаслідок цього на територію Польщі залетіла російська крилата ракета.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Як російська ракета залетіла до Польщі?

Сибіга повідомив, що під час нічного масштабного удару по Україні російська ракета Х-101 залетіла до Польщі, що стало порушенням повітряного простору НАТО.

Це ще одне чітке свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України є нагальною потребою вже зараз і є гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти,

– заявив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Україна закликає невідкладно посилити можливості протиповітряної оборони та якнайшвидше виконати всі домовленості щодо додаткових засобів перехоплення.

Падіння російської ракети у Польщі: дивіться відео

Сибіга зазначив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі вкотре демонструє спільну загрозу.

Він зауважив, що усі розбіжності мають відійти на другий план, а пріоритетом залишається спільна безпека.

Ми закликаємо до сильної міжнародної реакції, збільшення підтримки України та посилення тиску на агресора. Ціна продовження цієї війни для Путіна має бути значно вищою за ціну її завершення,

– наголосив Сибіга.

Що ще відомо про атаку Росії на Україну 30 липня?