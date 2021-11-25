Термін дії COVID-сертифікатів можуть продовжити: що робити українцям

Якщо термін дії COVID-сертифікатів продовжать, українці зможуть перегенерувати документ у Дії. Загалом тривалість дії сертифікату визначає ВООЗ.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік нагадав, що спершу тривалість дії COVID-сертифікатів становила пів року. Згодом її продовжили до року.

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Якщо знову продовжать, наприклад, з 365 днів до 1,5 чи 2 років, то треба буде просто перегенерувати COVID-сертифікат у Дії,

– наголосив Банік.

Коли українці отримають тисячу "за вакцинацію"

Банік зауважив, що завдання запустити "тисячу за вакцинацію" для щеплених українців поставили вже на кінець 2021 року.

Водночас точну дату сказати наразі неможливо. Профільні органи влади вже формують фінальне бачення.

Спершу необхідно розробити нормативно-правові акти. Вони визначать, хто має право на послугу, а також – як вона працюватиме.

Надалі Дія здійснюватиме технічну реалізацію.

Вже відомо, що послуга буде доступною рік.