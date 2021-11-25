Термін дії COVID-сертифікатів можуть продовжити: що робити українцям
25 листопада 2021 , 13:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Якщо термін дії COVID-сертифікатів продовжать, українці зможуть перегенерувати документ у Дії. Загалом тривалість дії сертифікату визначає ВООЗ.
Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік нагадав, що спершу тривалість дії COVID-сертифікатів становила пів року. Згодом її продовжили до року.
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Якщо знову продовжать, наприклад, з 365 днів до 1,5 чи 2 років, то треба буде просто перегенерувати COVID-сертифікат у Дії,
– наголосив Банік.
Коли українці отримають тисячу "за вакцинацію"
- Банік зауважив, що завдання запустити "тисячу за вакцинацію" для щеплених українців поставили вже на кінець 2021 року.
- Водночас точну дату сказати наразі неможливо. Профільні органи влади вже формують фінальне бачення.
- Спершу необхідно розробити нормативно-правові акти. Вони визначать, хто має право на послугу, а також – як вона працюватиме.
- Надалі Дія здійснюватиме технічну реалізацію.
- Вже відомо, що послуга буде доступною рік.