Одне прибуло з Африки: ідентифікували судна, що крадуть українське зерно з Криму

Розслідувачі ідентифікували два балкери, що прибули для незаконного завантаження українського зерна. Власне, судна помітили в Севастополі, які в тимчасово окупованому Криму.

У неділю, 4 серпня, телеграм-канал "Кримський вітер" поширив кадри, на яких видно відповідні кораблі. Згодом журналістка Катерина Яресько констатувала, що ідентифікувала судна.

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Які балкери прибули в Крим

На зображеннях, поширених пабліками, видно морський вантажний термінал "Авліта" у Доковій бухті. Це на півні окупованого росіянами Криму.

Балкери в окупованому Криму крадуть зерно / Фото каналу "Кримський вітер"

За словами Катерини Яресько, праворуч стоїть судно SAN SEVERUS (ex-FINIKIA), яке зайшло для завантаження зерна 4 серпня:

IMO: 9385233

прапор: Swaziland (країни Есватіні, що в Африці)

Ліворуч – корабель MIKHAIL NENASHEV, який зайшов в "Авліту" ще 21 липня:

IMO: 9515539

прапор: російський

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Згадаємо, що не так давно партизани виявили пункт управління Федеральної служби безпеки в санаторії "Чорномор'я" у Ялті, що в тимчасово окованому Криму. Агент руху "Атеш" зробив фото на території об'єкта. За його словами, саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.

Крім того, речник ВМС Дмитро Плетенчук розповідав про ЗРК С-500, що Росія завезла в Крим. За його словами, характеристики комплексів високі, але не відповідають цілям ворога.