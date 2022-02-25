Тернопіль готує місця для розміщення людей з областей, де тривають бойові дії

Місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії. Для них облаштовують місця тимчасового розміщення.

Надати прихисток громадянам зголосилися благодійні фонди "Карітас" та "Світло реформації". Вони можуть допомогти близько пів сотні українців.

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Мер Тернополя Сергій Надал також звернувся до тернополян. Він закликав їх у разі можливості прийняти людей в себе вдома. Для цього слід телефонувати за номером міського координаційного штабу – 0981747741.

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