Тернопіль, Івано-Франківськ та низка інших міст подали до Окружного адміністративного суду Києва позов на уряд. Вони вимагають скасувати карантинні обмеження. Ці міста зараз перебувають у червоній зоні.

Про таке рішення написав міський голова Тернополя Сергій Надал у фейсбуці, а також сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в прямому ефірі на своїй сторінці в соцмережі.

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Напередодні, 4 вересня, про позов повідомив Руслан Марцінків. За його словами, уряд не переглянув "червону" зону для міста. Тому вони подали заяву на Кабмін до Окружного адміністративного київського суду. До цього позову приєднались не лише міста Івано-Франківської області.

У Тернополі теж вимагають скасувати "незаконні" обмеження, які "суперечать Конституції України".

Тернопіль підтримує судовий позов Івано-Франківська та інших міст до Уряду з вимогою скасувати незаконні обмеження, що суперечать Конституції України. Ми будемо захищати право тернополян жити, працювати, заробляти,

– написав Сергій Надал.

Крім цього, за словами Марцінківа, в Івано-Франківську проведуть засідання міської комісії, щоби відкрити дитсадки та школи міста з 14 вересня. Зі свого боку, мер Тернополя заявив, що "уряд хоче загнати Західну Україну в блокаду".

Що відомо про поділ на зони

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. 3 вересня карантинні зони в Україні оновили, а почне діяти нове епідемічне зонування з опівночі 7 вересня.



Із 7 вересня в червоній зоні будуть:

Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області;

Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області;

Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

Дубно та Костопільський район Рівненської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

Чернівці й 6 районів Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

Попри потрапляння до червоної зони, у Тернополі не будуть посилювати карантин.

Голова Тернопільської міської ради Сергій Надал підхопив коронавірус. Він каже, що почувається нормально, а потреби в госпіталізації немає.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ