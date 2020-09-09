Чернівецька міська рада хоче подати до суду на Кабінет Міністрів через те, що місто потрапило до червоної зони карантину. Тим часом у Чернівцях тривають протести проти обмежень.

Рішення про позов до уряду прийматимуть на сесії Чернівецької міськради 11 вересня. Про це заявив секретар міськради Василь Продан, інформує АСС.

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Обов’язково на сесії, що відбудеться у п’ятницю (11 вересня – 24 канал), будемо приймати рішення про те, щоб всі школи і садочки запрацювали. Зараз скликаю погоджувальну раду,

– наголосив Продан.

Зауважимо, раніше Тернопіль та Івано-Франківськ подали позов на уряд. Вони вимагали скасувати карантин у містах. Влада Тернополя заявила, що "незаконні" обмеження "суперечать Конституції України".



Василь Продан виступив перед протестувальниками / Фото АСС

Протести у Чернівцях через карантин

Біля місцевої ОДА 9 вересня зібрались десятки школярів та батьків. Вони вимагали відновити очне навчання у школах. Деякі батьки заявляли, що не мають комп'ютера, аби вчити з дітьми уроки дистанційно. Також батьки влаштовували мітинги 7 вересня.

25 серпня на протест у Чернівцях вийшли підприємці з вимогами надати їм можливість працювати. Тоді депутати міськради послабили обмеження. Влада дозволила роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень, а також роботу ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, спортивних залів та інших громадських закладів за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Крім цього, чернівчани протестували проти карантину 21 і 29 серпня.



Мітинг батьків у Чернівцях / Фото АСС

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Обмеження у зонах карантину / Інфографіка 24 каналу