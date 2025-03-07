На Тернопільщині 2 з 6 ракет влучили у газотранспортну мережу, є загроза падіння тиску в ній

Росіяни атакували ракетами Тернопільську область.

Росіяни атакували газотранспортну мережу у Тернопільській області. Як повідомив мер Тернополя, нічна атака пошкодила критичний промисловий об'єкт в регіоні. Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. Можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться.

В ефірі телемарафону начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів про наслідки обстрілу.

"Було влучання двома ракетами у газотранспортну мережу. Пожежа ліквідована, але є небезпека падіння тиску у мережі у багатьох населених пунктах… Із шести ракет було два ураження. Чотири ракети ППО збили. Також збито два "Шахеди". Усім жителям Тернопільщини радять максимально обмежити споживання газу.

На щастя, ні жертв, ні постраждалих немає. Тернополяни повідомляють про велику задимленість повітря. Вже почали робити відповідні заміри.