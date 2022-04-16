На Тернопільщині 9-річна дівчинка продає свої іграшки, щоб купити тепловізор для ЗСУ
Джерело:Суспільне
9-річна Марічка з Тернопільщини допомагає ЗСУ. Вона продає свої іграшки, щоб купити тепловізор.
Наперед визначених цін немає. Кожен платить стільки, скільки вважає за потрібне.
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Дівчинка продає не лише іграшки, а й книжки та прикраси. Багато речей зробила сама. Ідею благодійниця взяла у дітей з Харкова.
Я побачила, як діти з Харкова теж продають свої іграшки і захотіла долучитися, а збираємо ми військовим на тепловізор. У мене можна придбати приколки, іграшки, книжки, бульбашки, лизуни, книжки,
– розповідає Марічка.
Продавати дівчинці допомагали батьки. Кошти, які збере дитина, передадуть у волонтерський штаб.
Дівчинка продає свої іграшки та вироби, щоб купити тепловізор / Фото Суспільного
Усіх покупців Марічка пригощала пиріжками та цукерками.
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