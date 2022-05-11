На Тернопільщині "брати-волонтери" за пожертви для ЗСУ купили собі елітні автівки

На Тернопільщині двох братів, які займаються "волонтерством", підозрюють у розкраданні пожертв для Збройних Сил. Зловмисники використали для своїх потреб понад 2 мільйони гривень.

Брати вирішили цинічно нажитися на війні

Ці гроші чоловікам жертвувати небайдужі люди, адже думали, що допомагають українським захисникам. Натомість тернополяни ганебно вкрали пожертви, які мали допомогти Україні у війні проти Росії.

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У той час, коли всі українці об'єдналися для спільної перемоги над агресором, є ті, які користуються становищем. Слідчі встановили, що два брати з Лановеччини на початку війни створили благодійну організацію та збирали гроші нібито на потреби ЗСУ.

За цей час було зібрано мільйони гривень, за які зловмисники придбали іноземну валюту, автомобілі преміумкласу, мобільні телефони останніх моделей. При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про передачу на території бойових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям,

– розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, зловмисники привласнили собі:

автомобілі Land Rover та Audi Q5;

мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max;

інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Один автомобіль брати зареєстрували на себе, а іншим – користувалися за довіреністю. Для однієї з автівок шахраї навіть хотіли отримати "особливі" номери".

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Під час обшуків правоохоронці, крім машин та телефонів, вилучили у зловмисників:

37 тисяч доларів,

понад 2 тисяч фунтів стерлінгів,

майже 7 тисяч євро.

Чоловіків планують взяти під варту

Псевдоволонтерів затримали за статтею про використання благодійних пожертв громадян на потреби ЗСУ для особистого збагачення під час воєнного стану. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Прокурори наполягатимуть, щоб це було тримання під вартою. Водночас на все вилучене майно можуть накласти арешт.

Наразі розслідування ще триває.

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