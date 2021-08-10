"Щоб бабусі не було сумно": на трасі помітили маленького хлопчика, який їхав у лікарню

На трасі у Тернопільській області правоохоронці помітили малолітнього хлопчика без супроводу дорослих. Він їхав на велосипеді.

Інцидент трапився зранку 10 серпня на автодорозі Тернопіль – Львів – Ра ва-Руська. Інспектори зупинилися, аби поспілкуватися з дитиною.

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Що розповів маленький велосипедист

9-річний хлопчик пояснив, що їде у лікарню, де лежить його бабуся. Мовляв, хоче допомогти їй та підтримати. Батьки про наміри дитини нічого не знали. Турботливий онук просто взяв велосипед та вирушив у дорогу.

Поліцейські розпитали у хлопчика, як зв'язатися з його батьками, та одразу зателефонували їм. Ті вже помітили, що сина немає вдома та вже почали його пошуки. Батько, який приїхав забрати дитину, навіть уявити не міг, що той наважиться поїхати так далеко.

На Рівненщині шукали 13-річну дівчину: вона була у Тернополі

Раніше у Рівненській області знайшли 13-річну дівчину з села Варковичі, яка поїхала до подруги, а потім нібито зникла.

16 липня дівчина вирушила до товаришки у Дубно. Наступного дня вона зателефонувала батькові й сказала, що повертається, проте вдома не з'явилася.

З'ясувалося, що вона не встигла на останню маршрутку й натомість вирішила поїхати до знайомої у Тернопіль.

Патрульні поспілкувалися з хлопчиком про особисту безпеку та правила дорожнього руху. Також вони провели профілактичну бесіду з його батьками.