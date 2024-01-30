Трагедія на Тернопільщині: троє дітей провалилися під кригу і загинули

У Тернопільські області троє дітей провалились під кригу. Вони зникли ще 28 січня.

Рятувальники витягнули тіла малюків вранці 30 січня. Фахівці закликали батьків дивитись за дітьми.

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Що відомо про трагедію на Тернопільщині

Сьогодні (30 січня – 24 Канал) о 10:20 з місцевого ставка поблизу села Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підлітків — 2009, 2010 та 2011 року народження,

– розповіли в ДСНС.

Фахівці зазначили, що діти зникли ще 28 січня – вони пішли з дому і не повернулись.

Їх шукали 40 рятувальників, з яких 8 водолазів, також до робіт залучили 10 одиниць техніки.

️"Закликаємо всіх батьків слідкувати за дозвіллям дітей і невпинно навчати їх правил безпечної поведінки взимку", – закликали в ДСНС.

Дітей шукали три доби

Начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко розповів, що до них 29 січня звернулась бабуся одного із загиблих хлопців. Вона розповіла, що її 14-річний внук приїхав до неї в гості з Тернополя та сказав 28 січня, що йде з друзями гуляти в центр села.

Підлітки не повернулись додому ночувати й тільки наступного дня бабуся звернулась у поліцію по допомогу. Правоохоронці та небайдужі люди протягом 29 – 30 січня обшукували всі навколишні місцевості.

Двоє дівчаток отруїлись газом під Києвом

Редакція 24 Каналу щиро співчуває сім'ям загиблих дітей.

У Бучанському районі Київської області отруїлись двоє дітей. Батьки поїхали з ними на дачу у село Торф'яне. Там було холодно, тому матір та батько розтопили піч. За словами правоохоронців, саме внаслідок цього відбулось задимлення.

Дівчаток 12 та 10 років доправили у лікарню. Їхньому життю нічого не загрожує.

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