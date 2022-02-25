На Тернопільщині ворог може підірвати артилерійську базу: людей з прилеглого села евакуюють

З села Росохач, що на Тернопільщині, евакуювали 12 місцевих мешканців. Все для того, аби вони уникли загрози через ймовірний підрив артилерійської бази неподалік.

Про це 25 лютого повідомили у Національній поліції України.

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Загалом у селі проживає 1836 людей. 12 з них довелося евакуювати, оскільки вони потенційно опиняються у зоні ураження внаслідок можливих вибухів на артилерійській базі у селі Ягільниця.

Опівночі 25 лютого у Тернополі звучали тривожні сирени.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.