На Тернопільщині ворог може підірвати артилерійську базу: людей з прилеглого села евакуюють
25 лютого 2022 , 11:42Читать новость на русском
Джерело:фейсбук-сторінка Нацполіції
З села Росохач, що на Тернопільщині, евакуювали 12 місцевих мешканців. Все для того, аби вони уникли загрози через ймовірний підрив артилерійської бази неподалік.
Про це 25 лютого повідомили у Національній поліції України.
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Загалом у селі проживає 1836 людей. 12 з них довелося евакуювати, оскільки вони потенційно опиняються у зоні ураження внаслідок можливих вибухів на артилерійській базі у селі Ягільниця.
Опівночі 25 лютого у Тернополі звучали тривожні сирени.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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