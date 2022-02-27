На Тернопільщині заборонили продавати алкоголь
27 лютого 2022 , 15:58Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Тернопіль
Росія напала на Україну, війна триває вже 4 добу. В регіонах українці активно борються з окупантами і приймають необхідні рішення.
Відтак, у Тернопільській області заборонили продавати алкоголь. Мовиться про всі його види.
До теми На Чернігівщині заборонили продаж алкоголю
У Тернопільській області заборони продавати алкоголь. Це стосується усіх алкогольних напоїв у всіх торговельних точках,
– мовиться у повідомленні.
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