На Тернопільщині заборонили продавати алкоголь

27 лютого 2022 , 15:58
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Джерело:

Суспільне Тернопіль

Росія напала на Україну, війна триває вже 4 добу. В регіонах українці активно борються з окупантами і приймають необхідні рішення.

Відтак, у Тернопільській області заборонили продавати алкоголь. Мовиться про всі його види.

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У Тернопільській області заборони продавати алкоголь. Це стосується усіх алкогольних напоїв у всіх торговельних точках,
– мовиться у повідомленні.


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Автор: Оксана Княжик