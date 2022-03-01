На Тернопільщині завтра прощатимуться з Героєм України Віталієм Скакуном

Завтра, 2 березня, у місті Бережани (Тернопільщина) ховатимуть Героя України Віталія Скакуна.

Про це повідомила начальниця пресслужби обласного центру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська.

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Похорон розпочнеться о 12 годині.

Трагічна загибель героя

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Віталію Скакуну звання Героя України посмертно.

Віталій героїчно загинув 24 лютого 2022 року. Він визвався підірвати Генічеський автомобільний міст. Все для того, аби зупинити просування танкової колони російських агресорів.

Він замінував важливий стратегічний об'єкт. Однак, на жаль, не встиг вчасно звідти відійти.

Побратими розповіли, що перед загибеллю Віталій вийшов на зв'язок та повідомив про те, що підриває міст.

Що відомо про Віталя Скакуна

Віталій Скакун – сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої бригади морської піхоти.

Народився 19 серпня 1996 року в місті Бережани Тернопільської області.

У нього вдома залишилися батьки.

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