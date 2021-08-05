На Тернопільщині знайшли рештки 16-річного, який зник 17 років тому: фото

У селі Гнилички, що на Тернопільщині, 4 серпня знайшли людські кістки. Ймовірно, це рештки неповнолітнього хлопця, який пішов з дому та не повернувся 17 років тому.

У 2004 році родичі потерпілого звернулися до поліції зі заявою про зникнення та до останнього сподівалися знайти підлітка живим. Нині правоохоронці розпочали відтворювати та встановлювати всі деталі подій тих часів.

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З'ясували, що зниклий юнак того вечора поїхав у село з двома друзями. І лише після розмови з одним із них стало відомо, що трапилося насправді,

– зазначили поліцейські.

Закопали тіло на смітнику

Очевидець каже, що у ніч зникнення він разом з товаришами поїхав на закинуту ферму за кольоровим металом.

Загиблий заліз в електрощитову, яка виявилася підключена до мережі. Хлопця вдарило струмом і він помер на місці події.

Знайомі злякалися і вирішили поховати тіло самостійно. Вони вивезли його за село та закопали на стихійному сміттєзвалищі.

За словами очільника відділення поліції №5 (Підволочиська) Миколи Смакули, сказане підтвердив і спільник, який зараз перебуває на заробітках за кордоном. Він через відеозв'язок вказав приблизне місце поховання.

У поліції додали, що наразі відкрито провадження за статтею про умисне вбивство безвісти відсутнього, слідство триває.

Експерт, який виїжджав на місце події сказав, що рештки не людські. Однак їх передадуть на експертизу ДНК для встановлення особи.

На Тернопільщині знайшли людські рештки / Фото Національної поліції