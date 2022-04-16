Відсьогодні, 16 квітня, у Тернопольській громаді скасували заборону на продаж алкоголю. Але це не стосується всією області.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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У Тернопільській громаді дозволили продаж алкоголю, але є нюанси

За словами Труша, рада оборони області не надаватиме дозволу на продаж алкоголю на Тернопільщині.

Втім, місцева влада в кожній окремій громаді, як це зробила тернопільська, може прийняти таке рішення. Голови громад самі мають вирішити чи видавати дозволи на продаж алкоголю чи ні на території своєї громади.

При цьому працівникам у формі одягу правоохоронних органів, військовослужбовцям, територіальній обороні, Нацгвардії України та іншим особам зі зброєю відпускати алкогольні вироби заборонено.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині дозволили продавати алкоголь. Таке рішення ухвалила місцева ОВА, посилаючись на економічну доцільність.

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