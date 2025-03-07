У Тернопільській області зафіксували землетрус: наскільки сильним він був

На Тернопільщині зафіксували землетрус. Вказується, що він був магнітудою 2,6.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

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Землетрус на Тернопільщині

За даними Головного центру спеціального контролю, 6 березня о 18:27 стався землетрус у Тернопільській області, магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера).

Так, землетрус інтенсивністю 2 бали зафіксували між Тернополем Збаражем та Волочиськом 6 березня.

"06.03.2025 року о 18:27:34 зареєстрований землетрус у Тернопільській області. Координати 49,56 пн.ш. 25,92 сх.д, Магнітуда – 2,6 (за шкалою Ріхтера), розрахункова інтенсивність в джерелі – 2 бали", – вказали там.

У центрі спеціального контролю вказали, що землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Вони можуть відчуватися окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок