У Тернополі попрощалися з журналістом та військовим Віталієм Дерехом

У Тернополі відбулося прощання з Віталієм Дерехом – журналістом і командиром протитанкового відділу. Він загинув борючись за нашу свободу під Попасною на Сході України.

Церемонія поховання пройшла через 5 днів після того, як стало відомо про це – 2 червня. Чоловікові було лише 34 роки.

Детальніше Біля Попасної загинув тернопільський журналіст Віталій Дерех

Рідними воїна вручили пластунську відзнаку

Провести Героя в останню путь прийшли його рідні, друзі та побратими. Також були члени організації Пласт, до якої входив колись і сам Віталій. Вони вручили рідним захисника Залізний пластовий хрест.

"Віталій Дерех… не зрадив своїх присяг. Легенда Пласту, журналіст, безстрашний мандрівник та філософ. З 6 років і до загибелі – активний в організації "Пласт – український скаутинг". Пластун-скоб. Співзасновник та виховник в пластовому курені імені Івана Гавдиди", – згадує товариш загиблого Назар Зелінка.

Прощання з Віталієм Дерехом у Тернополі: дивіться відео

Що відомо про Віталія Дереха

Чоловік завжди дотримувався принципів відданості батьківщині, які сповідує Пласт. Ще в 16 років він став учасником Помаранчевої революції. Згодом пройшов і Майдан, а одразу після нього відправився на війну. Від 2014 року боровся з ворогом на Донбасі у складі батальйону "Айдар". Після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Окремої Бригади Спеціального Призначення імені Івана Богуна.

Церемонія поховання Віталія Дереха / Фото "Терен"

31 травня чоловіка згадали теплими словами й побратими по службі. Вони акцентували, що Віталій не лише загинув за батьківщину, а й робив для неї дуже багато.

Він був з тих, хто не любить, коли про нього говорять, але саме про таких хочеться говорити. Він врятував не одне життя і знищив чимало ворожої техніки. Низько схиляємо голову перед тобою, Дерех. Світла пам'ять,

– написали в бригаді імені Івана Богуна.

Одна з останніх ліквідацій цілі Віталієм Дерехом: дивіться відео

Віталій працював журналістом у виданнях "20 хвилин" і "RIA плюс". У 2016 році боєць отримав почесну державну відзнаку – орден "За мужність" ІІІ ступеня.

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