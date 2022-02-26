У Тернополі – повітряна тривога. Всім місцевим жителям сказали іти в укриття.

У Тернополі запровадили комендантську годину. Вона почне діяти з 26 лютого з 22:00.

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Комендантська година – заради безпеки громадян

Триватиме комендантська година до 6:00 ранку. Такі заходи запровадили для безпеки тернополян і жителів області. Мер міста Сергій Надал повідомив, що тернополянам краще залишатись у цей час вдома.



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