У Тернополі суд оштрафував чоловіка, за розстібнуту ширінку
Джерело:Тернопільські події
У Тернополі чоловік отримав штраф за образу людської гідності та громадської моралі. Причиною цього є те, що він гуляв по місту в стані алкогольного сп'яніння і з розстібнутою ширінкою.
Чоловіка уже двічі намагалися притягнути до відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Також він неодноразово п'яним з'являвся на людях.
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Який штраф отримав чоловік
У жовтні чоловік гуляв містом у стані алкогольного сп'яніння та з розстібнутою ширінкою. Також він був у брудному одязі. Очевидці через це звернулися до поліції.
Правоохоронці склали адміністративний протокол на порушника. Згодом відбувся суд.
За прогулянку з розстібнутою ширінкою чоловік отримав 119 гривень штрафу. Також він повинен сплатити 454 гривні судового збору.
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