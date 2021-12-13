У Тернополі суд оштрафував чоловіка, за розстібнуту ширінку

У Тернополі чоловік отримав штраф за образу людської гідності та громадської моралі. Причиною цього є те, що він гуляв по місту в стані алкогольного сп'яніння і з розстібнутою ширінкою.

Чоловіка уже двічі намагалися притягнути до відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Також він неодноразово п'яним з'являвся на людях.

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Який штраф отримав чоловік

У жовтні чоловік гуляв містом у стані алкогольного сп'яніння та з розстібнутою ширінкою. Також він був у брудному одязі. Очевидці через це звернулися до поліції.

Правоохоронці склали адміністративний протокол на порушника. Згодом відбувся суд.

За прогулянку з розстібнутою ширінкою чоловік отримав 119 гривень штрафу. Також він повинен сплатити 454 гривні судового збору.

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