У Тернополі знову повітряна тривога: залишайтеся в укриттях
5 березня 2022 , 22:06Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Тернополі знову оголосили повітряну тривогу. Мешканцям рекомендують не виходити з укриттів.
В укриттях потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій. Не нехтуйте своєю безпекою.
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Спустіться у найближче укриття. Якщо поруч немає укриттів, то спустіться у підвал. Однак якщо і такої можливості немає – зачиніться у ванній кімнаті.
Карту укриттів Тернополя ви можете знайти за цим посиланням.
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