У Тернополі знову повітряна тривога

У Тернополі знову оголосили повітряну тривогу, лунають сирени. Всім місцевим жителям варто сховатися в укриття.

О 23:26 26 лютого сирени знову почали лунати у Тернополі. Всім терміново потрібно сховатися в укриття.

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Зазначимо, що в місті запровадили комендантську годину – з 22:00 до 6:00. Такі заходи потрібні для безпеки тернополян і жителів області.

Також російські окупанти зараз продовжують атакувати Київ, який є їхньою головною ціллю. У столиці вкотре за день оголошена повітряна загроза. Усім киянам негайно слід сховатися в укриттях.

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