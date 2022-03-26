Тероборона Мелітополя впевнено пішла в наступ: вже звільнили села під Гуляйполем

Мелітопольський загін територіальної оборони провів вкарай успішну наступальну операцію. Завдяки цьому вже вдалося почати звільняти населені пункти Запорізької області.

Тероборонівці разом із іншими службовцями звільнили від російських окупантів села Полтавка та Малинівка, що розташовані на схід від міста Гуляйполе. Про це повідомили ввечері 26 березня в Запорізькій ОВА.

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Знешкоджують орків і їхню техніку

Бійці, які захищають рідний край, завдають ворогам на Запорізькому напрямку дуже багато проблем. Тому там уже вкрай несприятлива для росіян ситуація.

Лише за один наступ тероборони ворог втратив:

понад 80 одиниць живої сили;

декілька одиниць бронетехніки;

секретні документи та зброю мотострілкового підрозділу армії окупантів.

Ворог, що вдерся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею. Захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області,

– зазначили в ОВА.

Тому на Запорізькому напрямку загарбникам вже ніколи не можна буде почуватися спокійно. Адже проти них бореться не просто армія, а ті, хто захищають свій дім і своїх рідних.

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